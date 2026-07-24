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Царьград

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Яндекс Аренда: аренда жилья в миллионниках упала на 5,8% в 2026

Яндекс Аренда: аренда жилья в миллионниках упала на 5,8% в 2026

В 2026 году в 14 крупных российских городах цена аренды жилья уменьшилась на 5,8%, составив 33 тыс. рублей в месяц.

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