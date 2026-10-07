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Нижегородская правда

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Эскиз памятника Маргарите Назаровой подготовят в Нижнем Новгороде

Эскиз памятника Маргарите Назаровой подготовят в Нижнем Новгороде

Эскиз памятника Маргарите Назаровой подготовят в Нижнем Новгороде. С инициативой установки монумента к 100-летию знаменитой дрессировщицы тигров и киноактрисы выступили Нижегородский цирк и региональное отделение Союза кинематографистов России.

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