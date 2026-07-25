‼️🇾🇪🔥Открыт второй фронт в поддержку Ирана: Масштабная атака дронов и ракет по НПЗ в Саудовской Аравии.
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‼️🇾🇪🔥Открыт второй фронт в поддержку Ирана: Масштабная атака дронов и ракет по НПЗ в Саудовской Аравии.
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