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Закон и Порядок

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Головокружение от вседозволенности

Головокружение от вседозволенности

Дело харассмента в рядах МВД по прежнему процветает, ломая жизни молодым сотрудницам.   Уже не один год катастрофический растет некомплект личного состава МВД России и причин массового увольнения не только упадок престижности и авторитета работы в полиции, низкий социальный пакет, сколько от того, что по блату и коррупционной схеме в руководители подразделений часто приходят различные криминальные и порой безграмотные и тупые люди.

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