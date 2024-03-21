В Киргизии на границе нашли секретный тоннель в Узбекистан

Сотрудники милиции Киргизии обнаружили неожиданный ход во время проведения оперативных мероприятий.Пресс-служба УВД Жалал-Абадской области сообщает, что 20 марта они нашли крупный подземный тоннель в Узбекистан.
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