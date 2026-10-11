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SPLETNIK

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Алсу рассказала, что её 10-летний сын от Яна Абрамова стал фотографом

Алсу рассказала, что её 10-летний сын от Яна Абрамова стал фотографом

43-летняя Алсу рассказала, что её 10-летний сын Рафаэль от бывшего супруга, 48-летнего бизнесмена Яна Абрамова, стал фотографом.

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