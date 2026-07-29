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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар отдал шорты и футболку и раздал автографы игрокам «Универсидад Сентраль», обступившим его после матча с «Сантосом» в Кубке Судамерикана

Футболисты венесуэльского «Универсидад Сентраль» подошли к нападающему « Сантоса » Неймару после игры в 1/16 финала Кубка Судамерикана (4:2).

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