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Калужские новости

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Таксисты Калуги и России жалуются на проблемы с выплатами от «Яндекса»

Из-за сбоя в работе сервисов «Яндекса» таксисты в Калуге и других регионах не могут вывести заработанные средства через «Яндекс Банк» и карты «Яндекс Про».

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