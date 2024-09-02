Астрофизики рассказали о новом мощном взрыве на Солнце

1 сентября на Солнце зафиксировали новый мощный взрыв. Что говорят астрофизики.Вечером 2 сентября специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о новом солнечном суперцентре, который движется к Земле.