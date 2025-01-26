Джонсон пригласил Трампа выступить перед Конгрессом США

Выступить перед совместным заседаниям Сената и палаты представителей Конгресса США пригласил президента Дональда Трампа спикер палаты представителей Майк Джонсон в письме, текст которого опубликован 25 января.
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