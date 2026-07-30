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Арахнолог Михайлов: при укусе каракурта нужно срочно обратиться к врачу

Арахнолог Михайлов: при укусе каракурта нужно срочно обратиться к врачу

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов заявил, что при укусе ядовитого паука-каракурта необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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