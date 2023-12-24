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Общественная служба новостей

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Вучич: На протестах ранены два полицейских, задержаны более 35 демонстрантов

Вучич: На протестах ранены два полицейских, задержаны более 35 демонстрантов

Польский лидер Александр Вучич поделился сведениями о том, к чему привели действия собравшихся ради проведения протестных действий граждан государства, которые предпринимали попытки захвата правительственных зданий на территории столицы державы.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
когда это Вучич стал польским лидером?!
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16 час.

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