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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Барсы» с «Престоном» отменен. У англичан не хватило игроков первой команды

Товарищеский матч «Барселоны» с «Престон Норт Энд», запланированный на 3 августа, не состоится, сообщает Diario Sport.

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