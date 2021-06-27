Аномально жаркое начало июля обещают синоптики

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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