Трамп вызвал беспокойство у Маска одним решением

Президент США Дональд Трамп предложил сократить расходы на научные проекты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в два раза, чем вызвал беспокойство у главы SpaceX Илона Маска.
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