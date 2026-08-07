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Происшествия

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Полицейские приняли участие в краевом молодежном форуме Кубани «Регион 93»

Полицейские приняли участие в краевом молодежном форуме Кубани «Регион 93»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю приняли участие в краевом молодежном форуме Кубани «Регион 93» на базе Северского филиала «Центра патриотического воспитания молодежи Кубани».

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