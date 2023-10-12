Автор: ИРИНА АЛКСНИС Знаете, в чем проблема для России с Украиной или, например, у Китая с Тайванем с точки зрения международной политики? Это слишком далекие и малознакомые большинству людей на планете темы.
Грандиозная ловушка не только для Израиля, но и для Штатов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кирилл Вонмигласов
Палестинские арабы не создали свое государство. Незабвенный Ясир Арафат, говорят, сопротивлялся этому "всеми четырьмя ногами". Почему? Потому, что признавая Израиль в предложенных арабам границах, они должны будут признать раздел территорий на арабские и еврейские. А арабы претендовали на ВСЕ ("границы 1947", т.е. до создания Израиля.) И как бы ни было трудно объяснить Израилю, что частью территорий, находившихся в его распоряжении на 01.01.2023 придется поступиться, не менее трудной задачей будет уговорить арабов взять то, что им выделяют и не требовать ВСЕХ территорий в Палестине. Иначе одних сомнут, а другие потеряют процентов 70 населения - нравы у израильтян ветхозаветные - за око - оба ока, да еще и голову впридачу.
Ответить
12 час.
Андрей nirVAna
все проще некуда национальные кланы дербанят пиндосию!!!
Ответить
10 час.
Сергей Федотов
Теперь ясно, что такое СИОНИЗМ. Это когда жёсткий ответ заключается не в произношении слов "выражаем озабоченность", "контрпродуктивно" и "асимметричный ответ", а в точности с писанием - Око за око, зуб за зуб. Ударили по евреям, евреи ударили в ответ стократ. И никаких "жестов доброй воли".
Ответить
4 час.
Свежие комментарии