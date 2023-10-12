Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Грандиозная ловушка не только для Израиля, но и для Штатов

Грандиозная ловушка не только для Израиля, но и для Штатов

Автор:  ИРИНА  АЛКСНИС Знаете, в чем проблема для России с Украиной или, например, у Китая с Тайванем с точки зрения международной политики? Это слишком далекие и малознакомые большинству людей на планете темы.

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Комментарии
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Кирилл Вонмигласов
Палестинские арабы не создали свое государство. Незабвенный Ясир Арафат, говорят, сопротивлялся этому &quot;всеми четырьмя ногами&quot;. Почему? Потому, что признавая Израиль в предложенных арабам границах, они должны будут признать раздел территорий на арабские и еврейские. А арабы претендовали на ВСЕ (&quot;границы 1947&quot;, т.е. до создания Израиля.) И как бы ни было трудно объяснить Израилю, что частью территорий, находившихся в его распоряжении на 01.01.2023 придется поступиться, не менее трудной задачей будет уговорить арабов взять то, что им выделяют и не требовать ВСЕХ территорий в Палестине. Иначе одних сомнут, а другие потеряют процентов 70 населения - нравы у израильтян ветхозаветные - за око - оба ока, да еще и голову впридачу.
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12 час.
Андрей nirVAna
все проще некуда национальные кланы дербанят пиндосию!!!
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10 час.
Сергей Федотов
Теперь ясно, что такое СИОНИЗМ. Это когда жёсткий ответ заключается не в произношении слов &quot;выражаем озабоченность&quot;, &quot;контрпродуктивно&quot; и &quot;асимметричный ответ&quot;, а в точности с писанием - Око за око, зуб за зуб. Ударили по евреям, евреи ударили в ответ стократ. И никаких &quot;жестов доброй воли&quot;.
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4 час.

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