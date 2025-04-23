Представители узбекской диаспоры грозят тихой сапой захватить земли России Лидер ЛДПР и глава ее фракции в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что нужно проверить бывшего главу узбекской диаспоры в Москве Бахрома Исмаилова.
Ползучая экспансия
Комментарии
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Андрей
А ведь то, что он вытворяет не запрещено российским законодательством.. Пока Госдума не примет закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ порядка в этом вопросе не будет! А потому я предлагаю свою злость срывать не на мигрантах, а на тех кто потворствует мигрантам во всех их прихотях - на Госдуме!
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10 час.
Аршак Меликджанян
все диаспоры должны быть ликвидированы и привлечены к ответственности как ОПГ.
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
О том, что в России происходит ползучая экспансия мигрантов, россияне УЖЕ ДАВНО ЭТО ПОНИМАЮТ. Кроме Госдумы, правительства и президента. Эти ничего не хотят ни понимать, ни видеть... ОДНИ УЖЕ ОДНАЖДЫ БЛАГОПОЛУЧНО и БЕЗЗАБОТНО ДОСИДЕЛИСЬ У ВЛАСТИ ДО РАЗВАЛА СССР!! Эти хотят досидеться до развала России?!!...
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8 час.
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