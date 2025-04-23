Ползучая экспансия

Андрей

А ведь то, что он вытворяет не запрещено российским законодательством.. Пока Госдума не примет закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ порядка в этом вопросе не будет! А потому я предлагаю свою злость срывать не на мигрантах, а на тех кто потворствует мигрантам во всех их прихотях - на Госдуме!