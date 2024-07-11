По поступающим в Службу внешней разведки Российской Феде­рации сведениям, Соединенные Штаты Америки и их сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского пол­ностью зависит от западной поддержки.