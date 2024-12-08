"Ого, посмотрите, что происходит в Румынии!" - Сын Трампа заявил о попытке команды Сороса отменить волю народа

Дональд Трамп-младший заявил о попытке команды Джорджа Сороса отменить волю целого народа: "Ого, посмотрите, что происходит в Румынии!"Сын новоизбранного президента США - Дональд Трамп-младший - прокомментировал последние события в Румынии.
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