Страна и люди
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Страна и люди

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САУ «Пион» группировки «Днепр» поразила технику и живую силу ВСУ

САУ «Пион» группировки «Днепр» поразила технику и живую силу ВСУ

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» нанес удар по скоплению техники и личного состава ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию украинских войск.

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