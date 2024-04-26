Пленный украинский военнослужащий призвал сослуживцев «косить» от армии. Как сообщили в Минобороны России, подразделение Дениса Санина в завязавшемся бою с российскими военнослужащими понесло серьёзные потери и отступило: «Когда троих напарников Санина «задвухсотило», он остался один.