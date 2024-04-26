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Смоленская Газета

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Украинский военнослужащий призвал сослуживцев «косить» от армии

Украинский военнослужащий призвал сослуживцев «косить» от армии

Пленный украинский военнослужащий призвал сослуживцев «косить» от армии. Как сообщили в Минобороны России, подразделение Дениса Санина в завязавшемся бою с российскими военнослужащими понесло серьёзные потери и отступило: «Когда троих напарников Санина «задвухсотило», он остался один.

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