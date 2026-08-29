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Царьград

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Госавтоинспекция: велосипедист погиб в ДТП в Калининградской области

Госавтоинспекция: велосипедист погиб в ДТП в Калининградской области

В Калининградской области, на дороге "Советск – Неман", сегодня, 29.08.2026, около 20:04, произошло смертельное ДТП.

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