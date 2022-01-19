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Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным - «Религия»

Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным - «Религия»

МОСКВА, 19 янв – . Президент Ирана Ибрахим Раиси по завершению переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля, передает агентство Tasnim.

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