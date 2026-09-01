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‼️🇺🇦🇷🇺Русское небо будет закрыто! - Зеленский нагло угрожает авиакомпаниям всего мира ▪️Фактически Зеленский пригрозил атаками БПЛА по гражданским самолетам в небе России.

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