В Израиле призвали Нетаньяху уйти с поста премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не способен принимать рациональные решения по вопросу операции в секторе Газа и должен покинуть свой пост, заявил в пятницу, 3 мая, израильский журналист Бен Каспит в колонке для газеты Maariv.
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