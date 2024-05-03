В Израиле призвали Нетаньяху уйти с поста премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не способен принимать рациональные решения по вопросу операции в секторе Газа и должен покинуть свой пост, заявил в пятницу, 3 мая, израильский журналист Бен Каспит в колонке для газеты Maariv.