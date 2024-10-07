Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему долголетия, счастья и успехов в деятельности на посту, говорится на сайте пресс-службы главы государства.
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