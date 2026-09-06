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Земля

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Почему новые дома не пополняют рынок вторичного жилья Петербурга

Почему новые дома не пополняют рынок вторичного жилья Петербурга

Рынок недвижимости Петербурга переживает любопытную трансформацию, которую не сразу замечаешь за привычными цифрами продаж и темпами строительства.

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