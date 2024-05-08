На федеральном уровне предлагают установить единый статус детей войны

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо на имя исполняющего обязанности главы Правительства Михаила Мишустина с просьбой установить на федеральном уровне единый статус детей Великой Отечественной войны.
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