На федеральном уровне предлагают установить единый статус детей войны

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направили письмо на имя исполняющего обязанности главы Правительства Михаила Мишустина с просьбой установить на федеральном уровне единый статус детей Великой Отечественной войны.