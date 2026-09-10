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Тульские новости

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В Туле открылся филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии

В Туле открылся филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии

Центр оборудован производственным цехом мощностью до 700 протезов в год и предоставляет полный цикл услуг — от консультации до реабилитации.

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