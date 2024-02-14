Отказ КНР от экспорта становится вызовом для РФ

Причины отказа Китая от ряда товаров, в том числе и от российских, кроются не в ситуации с выборами в США, рассказал временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской академии наук Алексей Маслов.
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