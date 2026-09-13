К 2030 году в Китае 70% новых автомобилей будут гибридами или электромобилями с расходом топлива не более 3,3 л на 100 км

Китай определил стратегические цели для развития автомобильной отрасли на период 2026–2030 годов. Согласно отраслевому плану, к концу десятилетия около 70% продаж новых легковых автомобилей должны приходиться на транспортные средства с новыми источниками энергии (NEV), что включает электромобили, подключаемые гибриды и автомобили на водородных топливных элементах.
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