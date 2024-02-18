Байден перепутал Украину с НАТО, убеждая Конгресс дать денег Киеву

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден перепутал Украину с НАТО, рассуждая о необходимости выделения военной помощи ВСУ, сообщает телеканал Fox News.
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