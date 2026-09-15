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Мирошник обвинил ВСУ в энергоциде в нескольких регионах России и ЛНР

Мирошник обвинил ВСУ в энергоциде в нескольких регионах России и ЛНР

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник сообщил, что в период с 7 по 13 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществляли целенаправленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах России и на территории Луганской Народной Республики.

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