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Царьград

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Во Владимирской области изъяли почти 5 кг наркотиков за месяц

Во Владимирской области изъяли почти 5 кг наркотиков за месяц

Во Владимирской области завершился августовский этап межведомственной операции «Мак-2026». Сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями других ведомств пресекали правонарушения, связанные с оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

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