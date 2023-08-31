Иначе просто не пустят на поезд: новые правила РЖД возмутили россиян

Утро.ruПодписатьсяИначе просто не пустят на поезд: новые правила РЖД возмутили россиянС 1 сентября пассажирам поездов будут отказывать в праве нахождения в поездах в грязной одежде с неприятным запахом.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛариса ИсаеваДурдом какой то!!! По каким определения будет оценка одежды, грязная или нет. Может пятно одно послужить поводом для отказа в посадке?Ответить4 час.ЛИЛариса Исаева30 минут на еду?? Как собаки быстрее глотать..Ответить4 час.
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