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Минобороны Франции: помощь Украине приносит выгоду – она обеспечена активами РФ

Минобороны Франции: помощь Украине приносит выгоду – она обеспечена активами РФ

Помощь Украине приносит выгоду французской экономике. Дело в том, что она обеспечена замороженными активами РФ, проценты от размещения которых в ЕС играют роль гарантии возврата Киевом европейского кредита.

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