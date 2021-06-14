НАТО хочет наращивать военный потенциал для противодействия России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC заявил, что альянс будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать «широкую комбинацию различных инструментов» для противодействия «российской агрессии».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC заявил, что альянс будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать «широкую комбинацию различных инструментов» для противодействия «российской агрессии».
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