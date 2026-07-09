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Агент форварда «Ростова» Голенкова: «Егор в «Балтике» — это все неправда»

Агент форварда «Ростова» Голенкова: «Егор в «Балтике» — это все неправда»

Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал информацию, что его клиент, нападающий «Ростова» Егор Голенков, согласовал контракт с калининградской «Балтикой».

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