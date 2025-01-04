📹❗️На северных и северо-западных подступах к Таганрогу продолжается перехват крупного наряда ударных БПЛА-"камикадзе" ВСУ посредством ЗРПК "Панцирь-С1" и войсковых ЗРК "Тор-М2".
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📹❗️На северных и северо-западных подступах к Таганрогу продолжается перехват крупного наряда ударных БПЛА-"камикадзе" ВСУ посредством ЗРПК "Панцирь-С1" и войсковых ЗРК "Тор-М2".