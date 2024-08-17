Иран и "Хезболла" снижают боеготовность под давлением переговоров о перемирии в Газе

По состоянию на пятницу, 17 августа, Иран и формирования шиитского движения "Хезболла" снизили уровень боеготовности своих ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении огня в секторе Газа.
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