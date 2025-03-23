Тигран Кеосаян: хрупкая надежда в борьбе за жизнь

Состояние здоровья режиссёра Тиграна Кеосаяна остаётся критическим на 23 марта 2025 года. По данным анонимных источников, близких к медицинскому учреждению, 55-летний деятель культуры продолжает находиться в коме, вызванной клинической смертью в конце 2024 года.