Денис Водопьянов принял участие в заседании профильного комитета Курской областной Думы

7 февраля 2023 года в Курской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета по предпринимательству, инновационной политике и цифровому развитию.
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