Ночью в Калужской области сбили 3 БПЛА

В ночь на 16 июля Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью над территориями Бабынинского и Сухиничского муниципальных округов силы ПВО уничтожили 3 БПЛА.
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