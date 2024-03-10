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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На стадионах «Крыльев», «Урала», «Рубина» и «Оренбурга» нет оборудования для объявления решений судей после просмотра ВАР 

Оборудование отсутствует на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Казани и Оренбурге, сообщает «Чемпионат».

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