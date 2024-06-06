Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили в Алма-Ате сотрудничество

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу в казахстанской Алма-Ате обсудил со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем партнерство Москвы и Минска, а также международную повестку.
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