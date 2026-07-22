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RT Russia

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Дегтярёв заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд

Дегтярёв заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) поддерживает возвращение российских клубов и сборных на международные турниры.

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