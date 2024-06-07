Ученые из Кливлендского центра: подсластитель ксилит может быть связан с увеличением риска сердечных приступов

Ученые из Кливлендского центра (США) в результате исследований пришли к выводу, что подсластитель ксилит, используемый для замены захара, может быть связан с увеличением риска сердечных приступов и инсульта.
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