Фигуранты дела о некачественных бронежилетах получили от Минобороны РФ не менее 2,4 миллиарда рублей за исполнение контракта на поставку 20 тысяч бронежилетов и "плитников".
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Фигуранты дела о некачественных бронежилетах получили от Минобороны РФ не менее 2,4 миллиарда рублей за исполнение контракта на поставку 20 тысяч бронежилетов и "плитников".
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