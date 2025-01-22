❗️На дорогах в Омске и области из-за снегопада и метели ухудшилась видимость. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры воздуха.
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❗️На дорогах в Омске и области из-за снегопада и метели ухудшилась видимость. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры воздуха.